Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, la baza Mihail Kogălniceanu, că sancțiunile impuse Rusiei afectează grav economia acesteia. Oficialul european a explicat că războiul din Ucraina suprasolicită resursele Moscovei, iar economia rusă „ajunge la limită”.

Von der Leyen a arătat că, potrivit analizelor economice, efectele sunt vizibile: dobânda a crescut la 20%, iar inflația a ajuns la 10%. Ea a precizat că chiar și oficiali de la Moscova au recunoscut public riscul unei recesiuni iminente.

„Economia de război a Rusiei este suprasolicitată și atinge limitele. În discuțiile cu partenerii, rușii recunosc că principala lor solicitare este ridicarea sancțiunilor”, a spus președintele Comisiei Europene.

Von der Leyen a subliniat că sancțiunile au devenit cel mai mare motiv de îngrijorare pentru Rusia. „La orice negocieri, prima cerere a lor este să scape de sancțiuni”, a afirmat ea, subliniind efectul real al măsurilor economice.

Oficialul european a mai anunțat că Uniunea Europeană pregătește un nou set de restricții. „Lucrăm la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pentru Federația Rusă”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea a precizat că sancțiunile reprezintă un instrument eficient de presiune economică și că UE va continua să folosească această pârghie pentru a limita capacitatea Rusiei de a-și susține războiul.

