Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, un Cod roșu de caniculă extremă, valabil luni și marți, în două județe din Oltenia și Banat, Cod portocaliu şi Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile în acelaşi interval, în mai multe zone din ţară, dar şi atenţionări Cod galben de vânt puternic în areale din Moldova şi Muntenia.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, va fi Cod roşu de căldură intensă şi persistentă, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat şi noapte tropicală pe raza judeţelor Mehedinţi şi Dolj

De asemenea, în perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 36 – 39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În acelaşi interval, va fi valabilă o avertizare Cod galben de vreme deosebit de caldă în Maramureş şi vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei şi sudul Dobrogei continentale. Maximele vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 şi 21 de grade.

Un alt Cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului va afecta, în intervalul 10 august, ora 21:00 – 11 august ora 6:00, judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 – 60 km/h.

Cod portocaliu de caniculă

Totodată, de luni, de la ora 10:00, şi până marţi, la ora 10:00, un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, cu noapte tropicală, va viza judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 – 39 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 18 – 21 de grade.

Pe acelaşi interval, un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat va fi valabil în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale, unde maximele termice vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar minimele între 17 şi 20 de grade.

Totodată, pe parcursul zilei de luni, între orele 6:00 – 18:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului în judeţele Galaţi, Brăila, în vestul judeţului Ialomiţa, în zona joasă a judeţelor Vrancea, Buzău, Prahova, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 – 70 km/h.