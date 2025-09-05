Cu doar câteva zile înainte de revenirea elevilor în bănci, numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere la nivel național. Săptămâna trecută au fost raportate aproape 4.000 de infectări, dintre care aproape jumătate la copii mai mici de 9 ani.

Cabinetele medicilor de familie au început să se aglomereze, mai ales cu cei mici care prezintă febră, tuse și dureri în gât.

Deși simptomele sunt mai ușoare față de valurile anterioare, medicii atrag atenția că virusul se transmite mult mai rapid. „Copiii sunt categoria cea mai afectată. Pare o tulpină mult mai contagioasă, însă cazurile grave lipsesc. Nu am mai avut nevoie de terapie intensivă, tratamentele fiind mai blânde, fără antibiotice”, a explicat dr. Oana Obretin Popescu, medic infecționist la Spitalul Județean Slatina.

Direcțiile de sănătate publică recomandă celor cu simptome precum febră, dureri musculare, tuse sau dificultăți respiratorii să meargă imediat la medicul de familie. În ultima săptămână au fost raportate și 9 decese, toate la pacienți de peste 60 de ani, cu afecțiuni cronice.

Specialiștii avertizează că, odată cu începerea școlii și a colectivităților, riscul de răspândire a virusului ar putea crește și mai mult.

Sursa: Realitatea Medicala