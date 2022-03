Judecătorii Curţii Constituţionale au luat joi, 24 martie, o decizie în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea dispozițiilor articolului 270, alineatul (3) din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, în legătură cu faptele asimilate infracțiunii de contrabandă.

În acest sens, Curtea a reţinut și „admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.270 alin.(3) din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României;

Dispozițiile art.270 alin.(3) din Legea nr.86/2006 au următorul cuprins: „Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin.(1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.”

În argumentarea soluției sale, Curtea a constatat că fapta săvârșită în condițiile art.270 alin.(3) din Legea nr.86/2006 este o infracțiune derivată, corelativă și, cu privire la majoritatea acțiunilor/operațiunilor ce constituie elementul material al infracțiunii, este o infracțiune subsecventă, ce împrumută din caracterul faptei din care provin bunurile/mărfurile care trebuie plasate sub un regim vamal – respectiv din infracțiunea prevăzută la alin.(1) al art.270 din Codul vamal sau din infracțiunile prevăzute la alin.(2) lit.a), b) și c) al aceluiași articol. Astfel că, în condițiile în care alin.(2) lit.a) al art.270 din Legea nr.86/2006 are stabilit un plafon valoric, reglementarea unei limite valorice similare celei stabilite prin alineatul menționat este necesară pentru o justă individualizare a pedepsei, corespunzătoare pericolului social. Așa încât Curtea a constatat că, nesocotind principiul ultima ratio în materie penală, dispozițiile art.270 alin.(3) din Legea nr.86/2006 nu reglementează un prag valoric sub care fapta nu constituie infracțiune, contrar principiului constituţional al statului de drept, consacrat în art.1 alin.(3) din Legea fundamentală”.

Cum ar putea influenţa dezincriminarea contrabandei anchetele şi pedeapsele

Teoretic, dacă nu se intervine asupra legii și nu se aduc modificări ulterioare care să incrimineze infracțiunile asimilate Codului Vamal, orice acțiune în judecată s-ar putea finaliza cu achitarea infractorilor.

Sursa: Realitatea de Vaslui