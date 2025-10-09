Pompierii au intervenit, de la emiterea codului de vreme rea până joi, la ora 07:00, pentru înlăturarea efectelor vremii nefavorabile în 110 localități din 22 de județe și în municipiul București, unde au evacuat apa din mai multe imobile inundate, anexe, curți și au îndepărtat copacii și stâlpii căzuți.

\”Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 86 de imobile inundate (59 de case, 11 beciuri, 10 demisoluri ale unor blocuri de locuințe, un operator economic și cinci instituții publice), nouă anexe gospodărești, 189 de curți, opt străzi, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 20 de imobile și degajarea a 129 de copaci și a doi stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 de autovehicule\”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Intervențiile au avut loc în județele: Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și în municipiul București.

În localitățile Siliștea și Sinoe din județul Constanța rămân evacuate preventiv, la rude, nouă persoane.

Circulația rutieră este închisă pe drumul național DN 2A/CT și se desfășoară cu dificultate pe drumul județean DJ 222A/TL.

Au fost reluate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

Nu mai sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică, precizează sursa citată. AGERPRES