În ultimele 24 de ore DRDP Brașov a intervenit cu peste 100 de utilaje de deszăpezire care au răspândit peste 1300 de tone de materiale antiderapante pe drumurile naționale și autostrăzile din centrul țării.

Pe lângă episoadele repetate de ninsoare, pe mai multe sectoare de drum s-a manifestat și viscolul care a depus zăpada pe partea carosabilă. Din cauza condițiilor atmosferice care se pot schimba foarte repede, mai ales în zonele montane, facem apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.

Foto și video: DRDP Brașov

CAROSABIL: Drumuri cu zapada :

– DN 1 km 138+000 – 144+000 lim.jud.Ph – Predeal(Bv), partial mazga 0-1 cm;

– DN 2D Km 95+330 – 117+000 lim.jud.Vn – Tinoasa(Cv), zapada viscolita 0-1 cm;

– DN 7C km 130+000 – 140+000 Balea Cascada (Sb) – Cartisoara (Sb) ,zapada framantata 1-2 cm;

– DN 10 km 94+000 – 120+000 Crasna(Cv) – Bradet (Cv), zapada framantata 0-1 cm;

– DN 12C Km 9+000 – 27+000 Gheorghieni(Hr) – Lacul Rosu (Hr), zapada framantata 0-1 cm;

– DN 13B Km 5+000 – 21+000 Praid (Hr) – Bucin (Hr), zapada framantata 0-2 cm;

– DN 13E km 74+000 – 81+000 Zagon ( Cv ) – Barcani ( Cv ), zapada batatorita 3-4 cm ;

– DN 13E km 81+000 – 89+000 Barcani ( Cv ) – Intorsura Buzaului ( Cv ), zapada viscolita 0-2 cm;

– DN 73A km 0+000 – 8+000 Paraul Rece (Bv) partial mazga 0-1 cm;

in rest, umed in jud. Bv, Sb,Ms,Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 46 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 147 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 1.55 TONE CLORURA CALCIU in intervalul orar 12:00 – 17:00/18.01.2021 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 16 autoutilaje si s-au raspandit 63 tone material antiderapant pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 4 autoutilaje si s-au raspandit 9 tone material antiderapant pe: DN 7C, DN 14 si DN 14A;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 10 autoutilaje si s-au raspandit 21 tone material antiderapant si 0.35 tone clorura de calciu pe: DN 13; DN 13A; DN14; DN 14A si DN 15;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 10 autoutilaje si s-au raspandit 36 tone material antiderapant si 1.2 tone clorura de calciu pe: DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 18 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv ;

PRECIPITATII: ninge in jud. Bv la Predeal, Sacele, Fagaras, Poiana Marului, Bran; in jud. Hr la Tusnad, Lunca de Sus, Bucin, Homorod si in jud. Cv la Covasna, Intorsura Buzaului si Bretcu;

Fulguie in jud. Ms la Sghisoara si Rastolita.

VANT: cu viteza de 30 – 40 km in jud. Bv si Cv, in rest slab;

VIZIBILITATE: buna;

9. Temperaturi

BRASOV (BV) -7°C , UNGHENI (MS) -4°C , SIBIU (SB) -3°C , SALISTE (SB) -6°C , TARGU MURES (MS) -5°C , MIERCUREA CIUC (HR) -8°C , SFANTU GHEORGHE (CV) -7°C