Persoanele vulnerabile pot folosi începând de marți, 23 septembrie, voucherele acordate de Guvern pentru plata facturilor la energie electrică. Potrivit Ministerului Muncii, până acum au fost depuse 750.000 de cereri, iar pentru 450.000 dintre acestea au fost deja emise tichetele în valoare de 50 de lei.

Beneficiarii sunt persoanele singure cu venit sub 1.940 de lei şi familiile cu venit pe fiecare membru de maximum 1.784 de lei.

Cererile se pot depune în continuare online, la oficiile poştale sau la primării.

Miercuri, ordonanţa de urgenţă care reglementează aceste vouchere va fi discutată în plenul Senatului, care va supune votului mai multe amendamente propuse de comisiile parlamentare de specialitate.

Acestea prevăd ca şi persoanele cu afecţiuni medicale ce folosesc aparatură specială să beneficieze de acest sprijin, iar solicitanţii fără acces la internet sau cu dificultăţi de deplasare să poată fi ajutaţi de o persoană desemnată de primării.