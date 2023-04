Astazi, asteptam ploi in toata tara, izolat vor cumula chiar si 30-40 l/mp in centrul tarii, in partea de nord-est si in zona de munte.

Maine, precipitatiile se mai restrang ca arie si nu vor mai fi atat de intense. Vor fi mai putine spre vestul tarii. In rest, vor mai cadea precipitatii si vor fi posibile si descarcari electrice.

Joi, in sudul tarii si la munte incepe sa mai apara si soarele.

„In Bucuresti, temperaturile sunt tot mai scazute, de la o zi la alta. Vremea va fi racoroasa pana sambata inclusiv, maximele se vor incadra intre 10 si 17 grade. Cel mai rece va fi in jumatatea de nord a Moldovei, vor fi maxime de 9 grade, cele mai ridicate, peste 16-17 grade, vor fi in sud, in sudul Olteniei, sudul Munteniei. Aici vor fi temperaturi mai ridicate decat in restul tarii, dar tot sub normalul pperioadei pentru ca acesta ar trebui sa fie undeva la 20-21 de grade”, a explicat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Meda Andrei, meteorolog ANM.