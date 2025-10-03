Astăzi, vremea va fi închisă, deosebit de rece, dar și vântoasă, cu precădere în sud-estul țării. Va ploua în toate regiunile, însemnat cantitativ îndeosebi în sud, est și parțial în centru. Se vor acumula cantități de apă în general de 40…80 l/mp local în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Moldova și în Dobrogea. În sud-est, ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi condiții pentru descărcări electrice.

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat nou de zăpadă, mai consistent în Carpații Meridionali (20…40 cm) și local în Carpații Orientali (10…20 cm). Vântul va continua să prezinte intensificări puternice pe parcursul zilei în Muntenia, unde se vor atinge rafale de 70…85 km/h, dar pe arii restrânse și la intensitate mai mică (viteze de 50…60 km/h) și în Moldova, Dobrogea, estul Olteniei și la munte.

ALERTĂ ANM: AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD ROȘU

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade, cu valori mai mari în Dobrogea, până spre 18…20 de grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 11 grade, mai ridicate pe litoral spre 13…15 grade. În a doua parte a intervalului, pe areale mici se va forma ceață.

În București, vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade.

Sursa: Newsinn