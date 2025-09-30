Astăzi, vremea se va menține mai rece decât în mod obișnuit la această dată în majoritatea zonelor. În regiunile nordice, centrale si estice, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua în general slab cantitativ, iar la munte, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în medie 1…3 cm). Izolat se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp în nord-estul teritoriului.

În restul țării vor fi înnorări temporare și pe suprafețe mici ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, izolat și trecător cu ușoare intensificări în sud-vestul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiuni. Noaptea izolat va fi ceață.

În București, vremea se va menține rece. Cerul va fi temporar noros, iar ziua vor mai fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade și cea minimă va fi de 6…8 grade.

