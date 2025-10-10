După valul de frig adus de ciclonul Barbara, meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii în următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor urca treptat spre valorile normale pentru această perioadă, iar ploile vor fi, în general, apropiate de media obișnuită.

Săptămâna 13 – 20 octombrie

În prima săptămână, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice datei, mai ales în regiunile intracarpatice. Ploile vor fi mai puține decât în mod normal în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor obișnuite.

Săptămâna 20 – 27 octombrie

Vremea revine la normal pentru această perioadă, cu temperaturi apropiate de media climatologică. Precipitațiile vor fi în general normale, dar pot fi ușor deficitare pe alocuri, mai ales în nord-est.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Valorile termice se mențin la nivelul celor obișnuite pentru început de noiembrie. Și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie

Ultima parte a intervalului va aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest început de lună, în special în nord-est. Ploile vor rămâne apropiate de media perioadei.