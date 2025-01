Un val de aer polar s-a abătut asupra României, determinând o scădere semnificativă a temperaturilor, care vor persista până la mijlocul săptămânii. Cele mai joase valori termice se vor resimți în depresiuni, unde termometrele vor coborî până la -18…-19 grade Celsius.

Meteorologul Alina Șerban a declarat că întreaga țară se află sub influența unei mase de aer rece. „Temperaturile se află în normele caracteristice acestei perioade, cu maxime ușor negative în nordul și centrul teritoriului, de -3…-2 grade, până la cel mult 5…6 grade în sudul țării. Minimele vor coborî sub pragul gerului, sub -10 grade, mai ales în centru și nord”, a explicat aceasta într-o intervenție televizată.

În cursul nopților, vremea va deveni și mai rece. Marți, minimele vor ajunge sub -10 grade în Transilvania și Maramureș, iar maximele diurne nu vor depăși 3…4 grade în sudul țării. Miercuri, frigul se va intensifica și în sud, unde temperaturile nocturne vor scădea până la -10 grade sau chiar mai jos. Singura zonă cu valori pozitive va fi litoralul, unde temperaturile vor fi ceva mai ridicate.

Sursa: Newsinn