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Moscova, lovită de cel mai amplu atac cu drone din ultimii doi ani! 620 de aparate lansate în timpul nopții - VIDEO
Drone Moscova / Arhivă Profimedia
Publicat18 aug. 2026, 07:52
Actualizat18 aug. 2026, 08:59
SursăRealitatea.Net
Un atac aerian de amploare a vizat regiunea Moscovei în noaptea de luni spre marți, autoritățile ruse susținând că au doborât 180 de drone în apropierea capitalei. În total, aproximativ 620 de aparate fără pilot ar fi fost lansate asupra regiunii, iar atacul s-a soldat cu trei răniți, printre care o fetiță de 10 ani.
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