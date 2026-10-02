Accident mortal în Harghita: o tânără de 21 de ani a murit, iar șoferul a fugit

Publicat 2 oct. 2026, 11:57 Sursă Realitatea.net

O tânără de 21 de ani din comuna Dănești a murit joi seară, 1 octombrie, după ce a fost lovită de o mașină pe DJ 125, în județul Harghita. Alte două femei au fost rănite ușor. Șoferul a părăsit locul accidentului și este căutat de polițiști.

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