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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu: Înjurătura la adresa PSD a avut picioare scurte- LIVE TEXT
Sorin Grindeanu la Culisele Statului Paralel
Publicat22 iul. 2026, 20:21
Actualizat22 iul. 2026, 21:08
SursăRealitatea PLUS
Liderul PSD Sorin Grindeanu se află în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, față în față cu Anca Alexandrescu. Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?
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