Panică pe litoral. Miruță și Bolojan, preocupați de bunăstarea lui Fritz. Ana Maria Păcuraru: "România are nevoie de răspunsuri, nu de tăcere oficială"

Plaja din Olimp a fost închisă, iar zeci de turiști au fost evacuați după descoperirea unui nou fragment de dronă cu explozibil. Ana Maria Păcuraru, jurnalist și realizatoarea emisiunii „Miza zilei”, atrage atenția asupra lipsei de reacție a autorităților române în contextul înmulțirii acestor incidente și avertizează asupra pericolului pe care astfel de fragmente îl pot reprezenta pentru turiștii aflați pe litoral în acest sezon estival.
"Îți spun eu ce fac (decidenții, ministrul Apărării Radu Miruță - n.r.). Nu fac absolut nimic. Ei se preocupă de Fritz, se preocupă de legea ANI.
Iată că plaja devine linia frontului, se pare. Litoralul românesc în plin sezon estival - țineți minte asta - a intrat acum din nou în alertă. De fapt, este la ordinea zilei ce se întâmplă. În fiecare zi mai pică o dronă acolo și ei nu fac absolut nimic.
Acuma, plaja din Olimp a fost evacuată de urgență. Turiștii au fost scoși din zonă, după ce valurile Mării Negre au adus la mal un fragment de dronă și, ghiciți ce? Are și încărcătură explozivă.
Acești incompețenți nici nu au fost în stare să relateze această informație. Toate aceste informații au fost relatate de către oamenii care stăteau pe plajă și aceștia au sunat la 112. Apoi s-au sesizat autoritățile românești.
De ce aflăm noi despre pericolul de pe litoralul românesc de la turiști care sună la 112 și nu de la statul român? Pentru că nu este prima dronă, nu va fi ultima, probabil.
Litoralul este la câțiva zeci de kilometri de un război care se duce cu drone zi de zi în Marea Neagră.
Ministrul apărării... missing in action. Nu știm unde e, ce face, cum face. Are alte preocupări - să se ducă pe la podcasturi și emisiuni. Asta nu mai este o ipoteză de manual de strategie. Este o normalitate deja și este o normalitate tristă pe care România o gestionează, pe care trebuie să o gestionăm, dar cu oameni competenți, nu cu incompețenți.
Întrebarea de fond pentru Executiv nu este ce a fost dronă, ci de ce nu există un sistem de avertizare, de monitorizare? De ce nu avem o protecție care să prevină litoralul?
Cum poți tu în 2026, în plin sezon estival, să închizi o plajă întreagă? Cum poți? Asta este singura ta soluție?
Executivul, bineînțeles, că găsește timp și energie politică pentru bătăliile interne, pentru legea ANI, pentru salvarea unor nume din Coaliție, pentru jocuri de culise. Dar securitatea cetățeanului de rând, cel care vine să își petreagă concediul la mare, rămâne, bineînțeles, un subiect gestionat reactiv și cu geniști chemați de pompieri, nu cu o strategie asumată public.
Asta este diferența dintre a guverna și a administra crize pe măsură ce ele apar. România are nevoie de răspunsuri și nu de tăcere oficială", a declarat Ana Maria Păcuraru, jurnalista precizând că va aborda mai pe larg această temă în cadrul ediției de miercuri seara a emisiunii "Miza zilei", de la Realitatea PLUS, ora 20:55.