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Politica· 2 min citire
Susținere totală în PSD pentru varianta Grindeanu premier: ce alte decizii au mai luat social-democrații - SURSE
Partdiul Social Democrat
Publicat24 iun. 2026, 13:00
Actualizat24 iun. 2026, 13:04
SursăRealitatea.Net
Social-democrații au decis în unanimitate în cadrul ședinței Biroului Permanent Național organizat miercuri, în format online, ca președintele PSD Sorin Grindeanu să fie propunerea partidului pentru funcția de premier, susțin surse citate de Realitatea PLUS.
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