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Economie· 1 min citire
Criza din energie. Cine scapă de măsurile de raționalizare impuse de Bolojan
Criza din energie
Publicat7 aug. 2026, 10:43
Sursărealitatea.net
Criza din energie va fi decontată de marile companii! Guvernul se reunește în ședință pentru a doua zi consecutiv ca să adopte Hotărârea de Guvern prin care abilitează Transelectrica să impună limitarea consumului pentru companiile industriale. Asta înseamnă că firmele vor fi înștiințate cu 24 de ore înainte câtă energie electrică au la dispoziție pentru următoarea zi, iar statul nu va acorda despăgubiri.
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