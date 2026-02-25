Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate
Un polițist de frontieră în vârstă de 24 de ani, din județul Mehedinți, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de proxenetism, trafic de persoane și trafic de minori. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi racolat, împreună cu un complice, mai multe tinere pe care le-ar fi exploatat ulterior în Germania și Elveția.
Conform surselor judiciare, cei doi ar fi folosit metoda cunoscută sub numele de „Loverboy”, prin care victimele sunt manipulate emoțional și determinate să intre într-o relație aparent afectivă, pentru a fi ulterior constrânse să se prostitueze.
Victime minore și violențe
Printre persoanele exploatate s-ar fi aflat și o adolescentă de 17 ani. Ancheta arată că, în momentul în care fetele refuzau să respecte ordinele primite, suspecții recurgeau inclusiv la amenințări și acte de violență.
Procurorii susțin că tinerele erau controlate strict și obligate să le predea sumele obținute din activitățile ilegale.
Reținere și acuzații grave
Polițistul și complicele său au fost reținuți și ulterior arestați preventiv, fiind cercetați pentru:
trafic de minori,
trafic de persoane,
proxenetism.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să identifice toate victimele și să stabilească amploarea rețelei.
