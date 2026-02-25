Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost descoperit mort miercuri dimineață pe terasa unui bloc din municipiul Reșița, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 09:25, alertând că o persoană se află căzută pe plafonul unui imobil. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție și Serviciul de Ambulanță Județean, care au constatat decesul bărbatului.

Terasa unde a fost găsit se află deasupra etajului 1 al clădirii. Reprezentanții IPJ Caraș-Severin au precizat că au fost demarate verificări pentru a determina dacă decesul a fost provocat de un accident, de o neglijență sau de alte cauze.

Ancheta vizează identificarea tuturor circumstanțelor care au condus la tragedie și include audieri ale martorilor și verificări suplimentare în zonă. În paralel, autoritățile fac apel la persoanele care ar fi putut observa evenimentul să ofere informații utile pentru clarificarea situației.

Dosarul a fost înregistrat pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă există elemente care să indice o responsabilitate penală.

Ancheta se află încă în desfășurare, iar rezultatele preliminare vor fi comunicate publicului după finalizarea primelor verificări. Autoritățile subliniază importanța colaborării cetățenilor pentru a se asigura că circumstanțele exacte ale acestui incident tragic sunt elucidate.