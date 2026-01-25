Alertă sanitară: suspiciuni de contaminare cu botulism la o formulă de lapte praf pentru sugari

Formulă cu lapte praf, contaminată cu botulism

Autoritățile sanitare investighează o posibilă sursă a unui focar de botulism infantil, după ce o formulă de lapte praf destinată sugarilor ar fi fost contaminată cu bacteria Clostridium botulinum.

Informațiile apar în contextul unei creșteri îngrijorătoare a numărului de îmbolnăviri în rândul bebelușilor, raportate pe parcursul ultimilor trei ani.

În urma îmbolnăvirii a 51 de sugari din 19 state americane, compania ByHeart Inc., cu sediul în New York, a decis retragerea voluntară de pe piață a formulei sale de lapte praf integral. Testele efectuate ulterior au indicat suspiciuni de contaminare cu bacteria responsabilă de apariția botulismului, deși rezultatele finale nu sunt, în acest moment, definitive.

Compania a anunțat rechemarea loturilor cu codurile 206VABP/251261P2 și 206VABP/251131P2. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a confirmat că investigația este în desfășurare, pentru a stabili cu exactitate sursa contaminării. Potrivit autorităților, de la mijlocul lunii decembrie nu au mai fost raportate cazuri noi, iar până în prezent nu s-au înregistrat decese.

Cazuri de botulism infantil au fost semnalate anterior în mai multe state americane, printre care California, New Jersey, Pennsylvania și Texas. Părinții care au achiziționat produsele din loturile retrase sunt sfătuiți să nu le folosească și să dezinfecteze orice suprafață sau obiect care a intrat în contact cu formula respectivă.

Botulismul este o afecțiune rară, dar extrem de periculoasă, provocată de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum. În cazul sugarilor, simptomele pot include constipație persistentă, dificultăți de alimentație, plâns slab, scăderea tonusului muscular și probleme respiratorii, care pot evolua rapid spre insuficiență respiratorie. De cele mai multe ori, constipația este primul semn al bolii și poate apărea cu zile sau săptămâni înaintea altor manifestări.

La sugari, simptomele botulismului se pot instala la un interval cuprins între 3 și 30 de zile de la ingerarea produsului contaminat, motiv pentru care diagnosticul poate fi dificil.

Într-un context separat, în România, două femei din județul Vrancea au fost internate recent cu suspiciune de botulism, după ce au consumat alimente conservate diferite. Ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor exacte ale îmbolnăvirii.