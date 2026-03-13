Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară de la Oman, printr-un zbor de repatriere

Sursă: realitatea.net

Potrivit MAE, vineri, au fost repatriaţi 96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori, 1 infant şi 74 de adulţi, din care 19 cazuri medicale şi o femeie însărcinată, printr-un zbor operat de compania aeriană poloneză LOT, prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, pe ruta Muscat - Bucureşti.

Români repatriați din Oman.

Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară, vineri, de la Muscat, printr-un zbor de repatriere organizat de România prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, anunţă Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Din evidenţele MAE, până la acest moment, peste 6000 de cetăţeni români au revenit în ţară din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu

La bordul aeronavei s-au aflat şi 38 de cetăţeni eligibili din statele membre UE şi statele terţe participante la Mecanismul de Protecţie Civilă al UE.

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România, în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU după ce, în 9 martie, 273 de cetăţeni români şi 83 ai altor state UE au fost evacuaţi din Orientul Mijlociu prin intermediul a două zboruri operate de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunii Europene.

Este, totodată, al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecţie Civilă.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat pentru persoanele evacuate a fost asigurat de MAE, prin intermediul Consulatului României la Dubai şi al Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoţite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu. Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea şi coordonarea cetăţenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună şi cu echipa Consulară Mobilă a Unităţii de Reacţie Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi şi Delegaţia UE la Riad, acreditată şi pentru Oman, au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autorităţile emirateze pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU către Oman.

”Ministerul Afacerilor Externe mulţumeşte autorităţilor din Emiratele Arabe Unite şi Oman pentru cooperarea şi sprijinul oferit pentru realizarea acestor repatrieri în condiţii de siguranţă”, arată MAE.

România este prima ţară care foloseşte capacitatea de transport aerian rescEU a mecanismului European pentru Protecţie Civilă pentru repatrieri, de la crearea acestuia în 2019.

Din evidenţele MAE, până la acest moment, peste 6000 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Dintre aceştia, circa 3500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

”Toate cazurile prioritare în atenţia Ambasadei României la Abu Dhabi, Ambasada României la Muscat şi Consulatul General al României în Dubai, până la momentul închiderii listelor pentru transportul rutier dinspre Emiratele Arabe Unite spre Oman, respectiv la momentul închiderii procedurilor de check-in pentru cei care erau în Muscat/Oman, s-au aflat pe zborul de evacuare care a aterizat astăzi la Bucureşti”, precizează MAE.