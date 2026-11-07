Atacul armat din Cracovia: ce anunță MAE despre românii care s-ar putea afla printre victime

MAE verifică situația după atacul armat din Cracovia. Autoritățile poloneze nu au confirmat cetățeni români printre cele șase victime și cei 15 răniți.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis noi informații după atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în centrul orașului Cracovia, Polonia. Potrivit instituției, autoritățile poloneze nu au confirmat, până în acest moment, existența unor cetățeni români printre persoanele ucise sau rănite în urma incidentului.
Ambasada României în Republica Polonă s-a autosesizat după apariția informațiilor despre atac și a contactat de urgență autoritățile locale pentru a obține date oficiale privind identitatea și cetățenia victimelor.
Într-un comunicat transmis sâmbătă seară, MAE a precizat că, până la momentul publicării informării, nu au fost primite nici solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români afectați de incident.
Ambasada României monitorizează situația din Cracovia
Reprezentanții misiunii diplomatice române continuă discuțiile cu autoritățile poloneze pentru clarificarea tuturor informațiilor referitoare la victimele atacului.
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că Ambasada României este pregătită să acorde sprijin consular cetățenilor români care ar putea avea nevoie de ajutor în urma incidentului.
Demersurile diplomatice au fost inițiate în regim de urgență, având în vedere gravitatea atacului și necesitatea verificării situației cetățenilor români aflați în zonă.
Numere de telefon pentru românii aflați în Polonia
MAE a reamintit că românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României în Republica Polonă la următoarele numere de telefon:
+48 22 628 31 56
+48 22 622 25 70
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.
Pentru situațiile dificile, speciale sau care necesită intervenție urgentă, este disponibil și numărul de telefon de urgență al ambasadei:
+48 694 486 683
De asemenea, autoritățile poloneze au pus la dispoziție o linie telefonică pentru asistență și informații: +48 12 39 21 300.
Atac armat în centrul orașului Cracovia. Șase persoane au fost ucise
Incidentul armat s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia, una dintre cele mai cunoscute zone ale orașului polonez.
Potrivit informațiilor transmise de presa internațională și preluate de mass-media din România, atacul s-a soldat cu șase persoane decedate și 15 răniți. Printre persoanele rănite s-ar afla și membri ai forțelor de ordine.
Autoritățile poloneze au intervenit după producerea atacului, iar suspectul a fost identificat și reținut. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia și a motivelor care au stat la baza violențelor.
În paralel, autoritățile române mențin legătura cu instituțiile poloneze pentru a verifica dacă printre persoanele afectate se află și cetățeni români.
Până la momentul comunicatului MAE, Polonia nu confirmase existența unor victime de cetățenie română.