Scorul FICO, verificat de Consiliul Concurenței! Românii care solicită credite de la mai multe bănci ar putea fi dezavantajați
Credite bancare
Consiliul Concurenței investighează scorul FICO folosit de bănci. Solicitarea mai multor oferte de credit ar putea afecta punctajul clienților.
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind modul în care este calculat scorul FICO, indicatorul folosit de bănci pentru evaluarea persoanelor care solicită credite. Autoritatea vrea să afle dacă actualul mecanism îi penalizează pe clienții care cer oferte de la mai multe instituții financiare și le limitează astfel posibilitatea de a alege cea mai avantajoasă variantă de finanțare.
O nouă investigație a Consiliului Concurenței vizează sistemul de evaluare a bonității persoanelor fizice din România. De această dată, verificările se concentrează asupra scorului FICO, utilizat de instituțiile bancare pentru a analiza riscul asociat acordării unui împrumut.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, autoritatea de concurență analizează dacă metodologia aplicată prin intermediul Biroului de Credit poate dezavantaja persoanele care solicită simulări sau oferte de finanțare de la mai multe bănci.
Problema ridicată de anchetatori este dacă simpla solicitare a unor oferte de credit poate influența negativ scorul FICO și, implicit, șansele unui client de a obține finanțarea dorită.
De ce ar putea scădea scorul FICO atunci când soliciți mai multe credite
Scorul FICO reprezintă un indicator important în analiza profilului financiar al unui solicitant de credit. Acesta este utilizat de bănci pentru evaluarea riscului de nerambursare și pentru fundamentarea deciziei de acordare a unui împrumut.
În cadrul investigației, Consiliul Concurenței verifică dacă solicitările transmise către mai multe instituții bancare pot determina diminuarea punctajului FICO.
O astfel de situație ar putea crea dificultăți pentru consumatorii care încearcă să compare dobânzile, comisioanele și condițiile de creditare oferite de diferite bănci.
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat că schimbul de informații între instituțiile bancare este justificat atunci când contribuie la identificarea persoanelor care nu și-au respectat obligațiile de plată.
În schimb, autoritatea analizează dacă acest sistem ajunge să îi afecteze și pe clienții care doresc doar să compare ofertele de finanțare sau să își transfere creditul la o altă instituție bancară.
Oficialul a atras atenția asupra posibilității ca mecanismul actual să limiteze mobilitatea clienților pe piața serviciilor bancare.
Deocamdată, există doar suspiciuni, iar ancheta nu a stabilit dacă metodologia de calcul a scorului FICO încalcă legislația în domeniul concurenței.
Când va fi finalizată ancheta privind scorul FICO
Investigația vizează băncile care fac parte din Biroul de Credit, iar numărul instituțiilor financiare analizate este mai mare decât cel al băncilor implicate în ancheta anterioară referitoare la indicele ROBOR.
Potrivit declarațiilor lui Bogdan Chirițoiu, verificările ar putea fi încheiate la începutul anului 2027.
În funcție de rezultatele investigației, Consiliul Concurenței ar putea aplica sancțiuni dacă va constata încălcări ale regulilor privind concurența.
Până la finalizarea cercetărilor, nu există însă o concluzie oficială potrivit căreia sistemul de calcul al scorului FICO ar încălca legislația.
Ancheta privind scorul FICO vine după sancțiunile din dosarul ROBOR
Noua verificare are loc în contextul măsurilor luate anterior de Consiliul Concurenței în cazul indicelui ROBOR.
La începutul lunii iunie, autoritatea a anunțat sancționarea a zece bănci, cu amenzi totale de aproximativ 700 de milioane de euro, în urma investigației privind modul de stabilire a indicelui de referință ROBOR.
În cazul actual, obiectivul este diferit: autoritatea trebuie să stabilească dacă modul de calcul al scorului FICO poate afecta concurența dintre bănci și dreptul consumatorilor de a compara liber ofertele de creditare.
Rezultatul anchetei ar putea avea implicații importante pentru piața bancară din România, în special pentru persoanele care vor să obțină un credit și încearcă să identifice cele mai bune condiții de finanțare.
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