Călin Georgescu, mesaj crucial după retragerea licenței Realitatea Plus: „Un abuz și o nedreptate periculoasă. Ora 20:55, președintele interzis de Sistem, în direct la Culisele Statului Paralel - LIVE TEXT

Călin Georgescu a reacționat dur, după decizia de închidere a postului Realitatea Plus, pe care o consideră „un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale”. Într-un mesaj public postat pe rețelele sociale, președintele interzis de Sistem a susținut că măsura reprezintă o continuare a „evenimentelor din 6 decembrie 2024”, pe care mulți le consideră „un atac la democrație”.

„Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept.”, a afirmat Georgescu, adăugând că presiunile asupra presei și anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ridică semne serioase de întrebare” privind respectarea principiilor democratice.

Călin Georegscu a mai spus că România este deja percepută negativ pe plan internațional, ca o țară în care „democrația a fost grav afectată”, și a făcut apel la solidaritate în apărarea libertății de exprimare: „Este despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi liber. Este momentul să fim uniți, conștienți și demni.”

Georgescu a remarcat și faptul că decizia de închidere a fost luată „chiar în Săptămâna Mare”, considerând acest lucru un semn al „lipsei de conștiință” a celor aflați la putere.