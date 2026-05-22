Flagrant în Arad: doi bărbați, arestați după ce au fost prinși în timp ce vindeau cocaină

Doi bărbați din județul Arad, în vârstă de 24 și 35 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au fost prinși în flagrant de anchetatori în timp ce ar fi încercat să vândă cocaină.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cei doi sunt suspectați că ar fi desfășurat activități de trafic de droguri încă din luna ianuarie, comercializând substanțe interzise pentru sume cuprinse între 450 și 3.000 de lei. Anchetatorii susțin că unul dintre suspecți este cercetat și pentru trafic de canabis.

În cadrul investigației, oamenii legii au făcut șase percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite cantități de substanțe interzise, bani și alte probe considerate relevante pentru dosar.

Cei doi au fost inițial reținuți de procurorii DIICOT, fiind acuzați de trafic de droguri de risc și mare risc. Ulterior, Tribunalul Arad a decis arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.