Vin Diesel, copleșit de emoții la aniversarea a 25 de ani de „Furios și iute”

Momente emoționante la Festivalul de la Cannes, unde actorii din franciza „Furios și iute” s-au reunit pentru a marca 25 de ani de la lansarea primului film.

Vin Diesel, alături de Michelle Rodriguez și Jordana Brewster, a fost întâmpinat cu aplauze puternice la proiecția peliculei care a deschis seria „The Fast and the Furious”, considerată de critici o franciză cu un impact major asupra cinematografiei de acțiune.

La eveniment au fost prezenți și alți membri ai distribuției, iar momentul aniversar a fost unul încărcat de emoție, în contextul în care a fost celebrată întreaga istorie a seriei.

La final, Vin Diesel a dorit să aducă un omagiu fostului său coleg, Paul Walker, decedat în 2013 într-un accident rutier. Actorul a fost copleșit de emoții în momentul în care a zărit-o pe fiica lui Walker și a izbucnit în lacrimi.

Festivalul a inclus și proiecții ale unor filme europene importante, aflate în competiția pentru Palme d’Or.

Printre acestea se numără o producție regizată de Paweł Pawlikowski, care explorează relația dintre scriitorul laureat al Premiului Nobel Thomas Mann și fiica sa, Erika, într-o poveste desfășurată în perioada Războiului Rece, pe fundalul unei Germanii marcate de distrugerile războiului.