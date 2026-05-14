Călin Georgescu, despre moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”

Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, i-a felicitat, joi seară, pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, și pe George Simion, liderul AUR, pentru moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, despre care a spus că ”a fost un prim pas spre reconciliere națională”.

”Eu pot să vă spun atât, sunt gata oricând, cum am și demonstrat, să-mi servesc țara, dar nu în orice condiții. Ce pot să spun, ce înseamnă asta? Ce pot să spun însă este că apreciez demersul făcut de partidul AUR cu împreună cu președintele partidului, George Simion, la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real George Simion a făcut, a organizat foarte bine această acțiune, deși asumat împreună. Împreună, aici voiam să revin, împreună cu Partidul Social Democrat, și amândoi într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă ore, consiliere națională. Felicitări ambelor partide și, sigur, în mod special lui George Simion”, a declarat Călin Georgerscu, la emisiunea Marius Tucă Show, de la Gândul.