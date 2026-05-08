PSD îl atacă pe Bolojan după căderea Guvernului: „Își pune apropiații în funcții-cheie”

PSD îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan și pe mai mulți miniștri interimari că încearcă să facă numiri în funcții importante din instituțiile publice înainte de instalarea unui nou Guvern.

Social-democrații susțin că este vorba despre apropiați politici și persoane din cercul de influență al fostului premier, promovate „pe ultima sută de metri” în structurile statului.

Într-un comunicat transmis joi, PSD avertizează că toate numirile realizate fără concurs și pe criterii politice vor fi anulate după formarea unui nou Executiv.

Potrivit partidului, viitorul guvern ar urma să invalideze toate deciziile considerate lipsite de transparență sau bazate pe relații personale.

Social-democrații au criticat și modul în care Ilie Bolojan a vorbit despre reforma administrației publice.

„Așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect”, au transmis reprezentanții PSD.

Aceștia susțin că instituțiile guvernamentale sunt „împânzite cu pile și relații” provenite din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de persoane apropiate acestuia.

Declarațiile vin la scurt timp după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului și în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități politice.