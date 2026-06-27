Cât costă benzina și motorina sâmbătă, 27 iunie

Publicat 27 iun. 2026, 09:29 Sursă Realitatea.net

Benzina și motorina se vând în continuare la prețuri ridicate în stațiile din România. Sâmbătă, 27 iunie, un litru de benzină standard costă 8,62 lei, iar motorina standard ajunge la 9,18 lei pe litru, potrivit Peco Online.

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