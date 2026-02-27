📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
Luna martie este ideală pentru city break-uri accesibile. Prețurile la zboruri rămân scăzute, iar orașele europene sunt mai puțin aglomerate. Temperaturile sunt blânde, iar cazările mai ieftine.
Tot mai multe companii low-cost oferă bilete dus-întors sub 200–300 de lei, transformând primăvara într-un sezon perfect pentru escapade urbane.
Stockholm, Suedia – de la 185 lei
Zbor cu Wizz Air din Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Aeroportul Stockholm-Skavsta
Perioadă: 13–15 martie
Preț: aproximativ 185 lei dus-întors
Primăvara, Stockholm prinde viață. Parcul Kungsträdgården este faimos pentru cireșii înfloriți. Poți vizita și Djurgården sau galeria Liljevalchs Konsthall.
Milano, Italia – de la 170 lei
Zboruri frecvente din București
Prețuri din martie: de la 170–200 lei
Milano este ideal pentru shopping și cultură. Vizitează Domul, Galeria Vittorio Emanuele și cartierul Navigli. Orașul este mai aerisit primăvara.
Barcelona, Spania – de la 190 lei
Conexiuni directe low-cost
Tarife din martie: sub 200 lei
Vreme bună și atmosferă relaxată. Plimbări pe La Rambla, vizite la Sagrada Familia și pauze pe plajă, fără aglomerația verii.
Budapesta, Ungaria – de la 150 lei
Zboruri scurte și ieftine
Prețuri frecvente sub 150 lei
Perfect pentru un weekend rapid. Băi termale, croaziere pe Dunăre și centrul istoric sunt principalele atracții.
De ce să alegi martie pentru city break
Prețuri mici la bilete și hoteluri
Orașe mai puțin aglomerate
Temperatură potrivită pentru plimbări
Evenimente culturale de primăvară
O escapadă în martie poate oferi experiențe memorabile, cu buget redus și confort sporit.
