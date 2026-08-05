Copil ținut ostatic la Uricani, Hunedoara. Un bărbat amenință că îl omoară

Publicat 5 aug. 2026, 14:14 Actualizat 5 aug. 2026, 14:15 Sursă realitatea.net

Un copil este ținut ostatic, miercuri, în orașul Uricani, județul Hunedoara, de un bărbat care îl amenință cu un cuțit tip cutter la gât, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX.

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