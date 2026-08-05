Primele trenuri electrice regionale PESA intră în circulație în România. Pe ce rute vor circula

Publicat 5 aug. 2026, 14:22 Sursă realitatea.net

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma pe platforma Facebook. Acesta afirmă că blocajul care a întârziat luni de zile punerea în exploatare a trenurilor a fost deblocat prin modificarea contractului de achiziție.

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