Crin Antonescu: „Această coaliție nu merge”. Atac la Guvernul condus de Ilie Bolojan

Crin Antonescu îl torpilează pe actualul premier Ilie Bolojan. Fostul lider al PNL susține că actuala coaliție nu mai funcționează și membrii coaliției se ceartă în fiecare zi. De asemenea, social-democrații ar trebui să spună de ce au acceptat o coaliție alături de USR, deși, potrivit acestuia, nu era necesară o astfel de decizie. În plus, Crin Antonescu este de părere că nu vor fi alegeri anticipate.

„Eu cred, unu, că această coaliție nu merge și, înainte de a discuta cine-i de vină sau nu e de vină, e constatarea faptului că nu merge. Despre asta auzim în fiecare zi. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală avant la lettre sau prematură, sau timpurie, cu mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernării în sine.

Eu cred că ar fi trebuit poate mai multă cumpănire atunci când s-a constituit Guvernul, privitor la componența lui, privitor la programul lui. Și astăzi, practic, faptul că în fiecare săptămână dumneavoastră și noi, cei care vă urmărim, trebuie să vedem dacă Guvernul mai rezistă săptămâna asta sau până la primăvară... problema este dacă mai rezistă societatea românească. Dar să fim totuși calmi și temperați.

Cei din PSD poate ar trebui să se gândească un pic retrospectiv de ce au acceptat prezența USR într-un guvern în care, aritmetic, nu era absolut necesară. Nu cred că vor fi alegeri anticipate, nu cred într-o schimbare apropiată de Guvern. Cred că o vor ține așa nu știu cât. Sper să rezistăm să putem vedea”, a declarat Crin Antonescu.