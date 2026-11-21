Manifestațiile din Franța au intrat în a șasea săptămână consecutivă, cu mii de participanți cerând servicii publice mai bune și protestând împotriva creșterii costului vieții. La Paris, demonstrația a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie, într-o atmosferă festivă.
Protestele din Franța continuă pentru al șaselea weekend la rând, mobilizând mii de persoane în mai multe orașe ale țării. La Paris, manifestanții s-au adunat în Piața Republicii, într-o atmosferă descrisă ca festivă, cu prezența muzicienilor, a rulotelor cu mâncare și a pancartelor.
La demonstrație au fost vizibile steaguri ale sindicatelor, ale partidelor de stânga, ale organizațiilor studențești și ale mișcării Vestelor Galbene. Un grup de participanți a instalat pietre funerare simbolice care proclamau moartea serviciilor publice din Franța, inclusiv a sistemului de asigurări sociale și a educației.
Reacții la noua lege privind forțele de ordine
Protestatarii au afișat mesaje precum „Vreau să trăiesc, nu să supraviețuiesc” sau „Nu permisului de a ucide”. Acestea sunt o referire directă la legea adoptată vineri, 20 noiembrie, de parlamentul francez, care extinde protecția juridică a forțelor de ordine în cazul folosirii armelor.
Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a transmis că mobilizarea de sâmbătă a început într-o atmosferă „în general calmă”, iar numărul participanților a fost mai redus comparativ cu manifestațiile precedente. Deși demonstrațiile au fost în mare parte pașnice, acestea au fost marcate și de incidente violente izolate.
Amploarea mișcării de protest
Pe 17 octombrie, manifestațiile au căpătat amploare națională, reunind aproximativ 550.000 de participanți, potrivit Ministerului francez de Interne. Acea zi a fost însoțită de violențe, jafuri și incendieri în mai multe orașe.
Mișcarea de protest a fost declanșată la jumătatea lunii septembrie 2026 de către elevii de liceu care cereau condiții mai bune de studiu. Potrivit Mediafax, inițiativa a alimentat o campanie națională împotriva scumpirilor, a serviciilor publice deficitare și a violențelor poliției.