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Incendiu cu 3 victime, în Harghita

Incendiu magazie / FOTO: ISU Harghita

Incendiu magazie / FOTO: ISU Harghita

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 18:31
Sursărealitatea.net

Un bărbat cu arsuri la membrul superior drept a fost transportat la UPU M.Ciuc, de către un echipaj SAJ Băile Tușnad.

Incendiu anexă cu magazie, în localitatea Sânsimion, cu pericol de propagare la două case de locuit, anunță ISU Harghita.

S-au deplasat 3 echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Au fost alertate: SVSU Sânsimion, Sâncrăieni, Sântimbru și Cozmeni.

În urma incendiului, au rezultat trei victime:

- 1 persoană de sex feminin, cu intoxicație de fum și dureri intercostale, transportată de către echipajul SMURD la UPU M.Ciuc;

- 1 persoană de sex feminin cu atac de panică, care a refuzat transportul;

- 1 persoană de sex masculin cu arsuri la membrul superior drept, care a primit îngrijiri medicale și, ulterior, a refuzat transportul la spital

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