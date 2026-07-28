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Actualitate· 1 min citire
Incendiu cu 3 victime, în Harghita
Incendiu magazie / FOTO: ISU Harghita
Publicat28 iul. 2026, 18:31
Sursărealitatea.net
Un bărbat cu arsuri la membrul superior drept a fost transportat la UPU M.Ciuc, de către un echipaj SAJ Băile Tușnad.
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