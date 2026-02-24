Incendiu la o brutărie din Harghita. Acoperișul a fost complet distrus

Articol scris de Scris de Realitatea de Harghita

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de luni spre marți la acoperișul unei brutării din localitatea Lunca de Sus, pentru localizarea și stingerea focului intervenind pompierii militari din cadrul Detașamentul de ISU Miercurea-Ciuc, alături de echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile Lunca de Sus și Lunca de Jos.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita, la sosirea echipajelor de intervenție incendiul cuprinsese o suprafață de aproximativ 300 metri pătrați din acoperișul brutăriei, cu posibilitate de propagare la întregul acoperiș. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars circa 400 metri pătrați de material lemnos din acoperiș, documente, materii prime și auxiliare, utilaje și sistemul fotovoltaic al clădirii.



Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost determinată de un scurtcircuit electric, a precizat ISU Harghita

