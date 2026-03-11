Incendiu puternic la o hala gater din județul Harghita. Pagubele materiale sunt uriașe

Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de marți spre miercuri, la o hală gater din orașul Vlăhița, județul Harghita. La fața locului au intervenit mai multi pompieri militari și civili.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita a transmis că în momentul sosirii forțelor de intervenție, focul se manifesta generalizat la întreaga hală, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

”În urma evenimentului generat, cel mai probabil, în urma autoaprinderii rumegușului, au ars pereții halei, o mașină de rindeluit, o mașină de chertat, un încărcător universal frontal, o presă hidraulică și cca. 3 mc scândură”,au anunțat reprezentanții instituției.

La fața locului au acționat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Vlăhița și Căpâlnița. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, a mai informat ISU Harghita.