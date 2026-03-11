Europa, lovită de scumpirea gazelor: prețurile urcă cu aproape 50%

Prețul gazelor a explodat în Europa. Creșterea cu aproape 50% vine după ce compania QatarEnergy a oprit temporar producția de gaz natural lichefiat. Vorbim despre unul dintre cei mai mari furnizori de gaz din lume, iar o astfel de oprire a determinat în mod automat mai puțin gaz disponibil pe piață. Iar aritmetica este simplă: când oferta scade, prețurile cresc.

Guvernul menține plafonarea prețului la gaze. Ajutorul pentru consumatorii vulnerabili rămâne în vigoare

Autoritățile au decis să mențină plafonarea prețului la gaze până anul viitor, în contextul scumpirilor semnificative înregistrate pe piața europeană, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Totodată, sprijinul financiar de 50 de lei pentru plata facturilor la energie, destinat consumatorilor vulnerabili, va fi acordat și în acest an, având în vedere că după liberalizarea pieței costurile la energie s-au triplat pentru mulți români.

Potrivit datelor prezentate, aproape jumătate din valoarea unei facturi la energie se întoarce la stat sub formă de taxe, accize și tarife reglementate, ceea ce face ca statul să fie principalul beneficiar al actualului sistem.

În același timp, administratorii de bloc atrag atenția asupra creșterii accelerate a numărului de restanțieri la întreținere. Aceștia semnalează că tot mai mulți locatari întâmpină dificultăți în achitarea facturilor lunare, pe fondul majorărilor de preț și al presiunilor financiare tot mai mari asupra populației.