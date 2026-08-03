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Actualitate· 1 min citire
Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB
Salah
Trabzonspor este foarte aproape să dea una dintre cele mai spectaculoase lovituri ale perioadei de mercato. Presa din Turcia susține că Mohamed Salah și-ar fi dat acordul pentru transfer, iar mutarea ar putea avea efecte directe asupra situației internaționalului român Denis Drăguș.
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