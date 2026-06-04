Marco Rubio, declarație surprinzătoare despre Groenlanda: „Face parte din Danemarca... deocamdată”

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a făcut o declarație care a atras atenția în timpul unei audieri în Congres, afirmând că Groenlanda face parte din Danemarca „deocamdată”, în contextul discuțiilor privind rolul strategic al insulei în apărarea colectivă a Occidentului.

Întrebat despre relația dintre NATO și controlul teritorial al unor zone-cheie pentru securitatea alianței, Rubio a evitat un răspuns direct și a preferat să vorbească despre negocierile aflate în desfășurare între Statele Unite, Danemarca și autoritățile din Groenlanda.

Oficialul american a subliniat importanța insulei arctice pentru sistemele de apărare și monitorizare, descriind Groenlanda drept un element esențial în arhitectura de securitate a Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit lui Rubio, dialogul dintre părți evoluează într-o direcție favorabilă, iar rezultatele negocierilor ar putea aduce evoluții importante în perioada următoare.

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Washington și aliații europeni. Interesul administrației americane pentru Groenlanda a generat dezbateri încă de la începutul anului, după ce președintele Donald Trump și-a exprimat dorința de a obține controlul asupra insulei arctice.

Subiectul a provocat îngrijorări la Copenhaga și în alte capitale europene, având în vedere poziția strategică a Groenlandei și importanța sa pentru securitatea în regiunea arctică.

În paralel, tensiunile dintre Statele Unite și mai mulți parteneri europeni s-au accentuat în ultimele luni, pe fondul divergențelor privind situația din Orientul Mijlociu și rolul NATO în actualul context geopolitic.

Marco Rubio a descris summitul NATO programat la Haga, în luna iulie, drept un moment crucial pentru viitorul alianței, apreciind că reuniunea ar putea avea o importanță istorică pentru direcția de dezvoltare a organizației.