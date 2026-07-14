"Michael" devine primul film biografic care depășește 1 miliard de dolari la box-office

Filmul "Michael", dedicat vieții lui Michael Jackson, a depășit pragul de 1 miliard de dolari la box office-ul mondial, devenind primul film biografic din istorie care reușește această performanță.
"Michael" continuă să scrie istorie la box office. După patru luni în cinematografe, producția a acumulat 1,001 miliarde de dolari la nivel global, dintre care 629,8 milioane provin din piețele internaționale și 371,8 milioane din America de Nord. Odată cu acest rezultat, "Michael" devine primul film biografic care depășește pragul simbolic de un miliard de dolari, confirmând interesul uriaș al publicului pentru povestea Regelui Muzicii Pop, anunță InfoMusic.ro
Succesul a început încă din weekendul premierei, când filmul a încasat 97 de milioane de dolari în Statele Unite și 217 milioane de dolari la nivel mondial, stabilind atunci cel mai bun debut din istorie pentru un film biografic muzical și depășind recordul deținut anterior de "Straight Outta Compton".
De-a lungul verii, producția și-a menținut popularitatea datorită recomandărilor pozitive din partea publicului și numărului mare de spectatori care au revenit în cinematografe pentru noi vizionări.
Pe lângă noul prag de un miliard de dolari, "Michael" a devenit și cel mai de succes film biografic din toate timpurile, depășind încasările obținute de "Bohemian Rhapsody" (911 milioane de dolari) și "Oppenheimer" (975 milioane de dolari). Totodată, este cel mai profitabil film lansat vreodată de Lionsgate și primul titlu din portofoliul studioului care ajunge la un miliard de dolari încasări.
Regizat de Antoine Fuqua, filmul urmărește ascensiunea lui Michael Jackson de la perioada Jackson 5 până la consacrarea sa ca "Regele Muzicii Pop". Rolul principal este interpretat de Jaafar Jackson, nepotul artistului, aflat la debutul său actoricesc. Din distribuție mai fac parte Colman Domingo și Nia Long, în rolurile părinților lui Michael, Joe și Katherine Jackson.