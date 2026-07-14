Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „De ce se teme Nicușor Dan de alegerile anticipate?”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că refuzul președintelui Nicușor Dan de a lua în calcul alegerile anticipate nu are la bază doar blocajul politic, ci și un calcul electoral pentru viitoarele alegeri prezidențiale. În opinia sa, anticipatele ar schimba radical scena politică și ar pune sub semnul întrebării actualul proiect politic al șefului statului.
„După întâlnirea de la Cotroceni de ieri a devenit foarte limpede că un guvern nu se poate constitui, că singura soluție pe care partidele o au este amânarea. Nu se știe până când.
Dar, dacă un guvern nu se poate constitui, apar însă anumite voci și asta este noutatea, în rândul taberei așa-zis pro-europene, potrivit cărora anticipatele ar putea fi o soluție. Lideri politici din această zonă au lansat această idee, au susținut-o în interviuri și au reluat-o în comentarii.
Prin urmare, încet-încet, ideea alegerilor anticipate începe să intre în spațiul public, nu doar din direcția partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cel care a lansat-o de câteva luni.
Singurul care se încrâncenează împotriva unei asemenea soluții, altminteri perfect constituționale și în acord cu legislația României, atunci când legislativul se blochează, anticipatele sunt o soluție, este președintele Nicușor Dan.
De ce această încrâncenare? De ce acest refuz absolut?
NU ESTE DOAR CORDONUL SANITAR EUROPEAN
Primul lucru pe care îl putem invoca este cordonul sanitar instituit de Bruxelles, cu tracțiuni de putere, care înseamnă că partidele etichetate în fel și chip, suveraniste, de extremă dreaptă, populiste și așa mai departe, nu au dreptul să facă parte din dialogul de mainstream, din dialogul important din spațiul public și nu au voie să intre la guvernare.
Cordonul sanitar ar fi o explicație pentru care președintele Dan este încrâncenat împotriva anticipatelor, pentru că aceste anticipate ar deschide ușa, nu-i așa, partidului AUR către zona de mainstream și, de ce nu, către zona guvernării.
Este și aceasta o explicație, dar nu este singura.
UN ILIESCU ÎN CĂUTARE DE VADIM
Există, din perspectiva lui Nicușor Dan, și una personală. Căci anticipatele ar putea să-i ruineze singurul plan pe care îl are pentru victoria în al doilea mandat prezidențial.
Ce face un președinte după ce câștigă primul mandat? Se gândește cum să-l câștige pe al doilea! Iar un element foarte important în acest proiect politic este, dacă nu eliminarea, atunci diminuarea șanselor concurenților electorali. Cineva ar putea argumenta, de pildă, că bătălia cu premierul Bolojan a fost exact acest lucru. Altfel spus, minimalizarea șanselor unui potențial candidat la Președinție, în speță premierul desemnat de către Nicușor Dan, premierul Bolojan, și ulterior demis de către Parlament cu un scor record.
Din punctul acesta de vedere, gândirea strategică a președintelui are doi pași. Într-o primă instanță, curățirea taberei proprii, ca să zic așa, de potențiali candidați, vezi cazul Bolojan. În al doilea rând, construirea unui spațiu politic în care tu să fii avantajat.
Spațiul politic în care președintele Nicușor Dan este avantajat este o competiție electorală pentru al doilea mandat pe o formulă de tip Chirac-Le Pen sau Iliescu-Vadim.
În acest moment, din punct de vedere electoral, Nicușor Dan este un Iliescu în căutare de Vadim. Pentru că toată construcția politică din jurul lui Nicușor Dan s-a bazat pe ideea că președintele Dan trebuie să ocupe centrul și că, oricum, este mai bun decât extremele care îl concurează.
Ocuparea centrului și construirea unei alternative împinse la extremă reprezintă una dintre soluțiile victorioase ale omului politic Nicușor Dan, actualmente președinte. Acest scenariu este pregătit pentru al doilea mandat.
Ideea de cordon sanitar este și mai mult întărită în România, deci obsesia de a pune ștampile și etichete pe AUR, pentru că președintele Dan știe foarte bine că cel mai redutabil candidat la Președinția României va veni din această zonă. Și ce trebuie să facă domnia sa este să arate că această zonă este extremistă, inacceptabilă, antieuropeană, anti-NATO, anti tot ce vă puteți imagina, ca să închidă și să împingă spre extrem cât mai accentuat această zonă. O împinge spre extrem pentru că de acolo vine pericolul.
Asta este și explicația pentru care majoritatea de mainstream, inclusiv domnul Nicușor Dan, acceptă partide de tip suveranist, POT, SOS, Pace, pentru că acelea nu constituie un pericol electoral pentru domnia sa. Sigur că cineva ar putea spune că este absurd, că este o dublă măsură. De ce nu accepți AUR și accepți aceste tipuri de partide, care au intrat în Parlament tot cu voturi suveraniste? De asta sunt ele acceptate și acceptabile: pentru că nu constituie un pericol prezidențial pentru domnul Nicușor Dan.
Care are o singură miză, cum spuneam: să numească un premier care nu-l poate concura la viitoarele alegeri prezidențiale și să-și construiască spațiul de opoziție la candidatura pentru al doilea mandat.
Și acest spațiu de opoziție, repet, trebuie să fie cât mai strâmt, cât mai limitat, cât mai împins la extrem. De aici proiectul: „AUR este un partid extremist și trebuie împins cât mai departe spre extrem.”
ANTICIPATELE AR DEZVRĂJI PROIECTUL PREZIDENȚIAL
Dacă s-ar organiza alegeri anticipate, lumea ar vedea că împăratul este gol și că, de fapt, ar deveni clar pentru toată lumea că AUR nu este un partid extremist. Pentru că AUR, într-o campanie electorală, va avea dreptul să intre pe toate televiziunile, inclusiv cele de mainstream, la care suntem și noi invitați vreo cinci minute pe săptămână. Ar avea dreptul să vorbească cu oamenii și s-ar vedea foarte limpede că tot proiectul acesta al domnului Nicușor Dan de împingere spre extremă a partidului AUR s-ar dizolva, ar dispărea. Pentru că e fals.
Și asta, pentru Nicușor Dan, ar fi o mare lovitură. Un partid care va participa la o campanie electorală în care va demonstra în fața tuturor, inclusiv a spațiului european, că nu este un partid extremist și care va câștiga peste 40% va fi cea mai mare primejdie electorală nu doar pentru spectrul politic din România, ci și pentru domnul Nicușor Dan personal.
SECRETUL LUI POLICHINELLE AL VIEȚII NOASTRE POLITICE
Asta este explicația pentru care obsesia legată de alegerile anticipate este atât de acută la Cotroceni în acest moment. Asta este explicația pentru care refuzul domnului Nicușor Dan depășește limitele raționalității sau ale rezonabilului.
Pentru că este vorba acolo despre un proiect personal. Domnul Nicușor Dan este un Iliescu în căutare de Vadim. Și, ca să-l găsești pe Vadim, trebuie să închizi o bucată din electorat sau din zona politică, s-o fereci, s-o ascunzi și s-o împingi până la extrem.
Alegerile anticipate ar arunca acest proiect în aer. Despre asta este vorba. Și acesta este secretul lui Polichinelle al spațiului politic românesc de astăzi”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
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