Mihail Neamțu acuză CNA de „sfidare absolută” și invită liderii instituției la Comisia de Cultură a Parlamentului să dea explicații

Deputatul AUR Mihail Neamțu a lansat duminică un atac dur la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), în direct la Realitatea Plus, acuzând instituția de lipsă de responsabilitate și de ignorarea Parlamentului.

Mihail Neamțu a declarat că CNA-ul nu a venit la întâlnirea dedicată bugetului de stat din Parlament și că nu mai răspunde de doi ani la solicitările Legislativului. Deputatul AUR acuză CNA-ul de „sfidare absolută”.

Neamțu a anunțat că membrii Comisiei pentru cultură vor solicita din nou conducerii CNA să dea explicații în Parlament.

Neamțu le solicită oficial liderilor CNA să dea explicații în Parlament: „Toate acțiunile lor sunt de-a dreptul scandaloase”

Neamțu a criticat totodată modul în care instituția gestionează conținutul mediatic, acuzând CNA de „cenzură” și „dispreț organizat” față de fostul diplomat Călin Georgescu.

„Poate nu știți situația gravissimă în care ne aflăm. CNA-ul nu a venit nici măcar la întâlnirea dedicată bugetului de stat, deci CNA-ul nu mai răspunde de doi ani de zile la solicitările Parlamentului. Este o sfidare absolută, asta arată că noi trăim într-o țară unde ordinile executive sunt mai importante decât întâlnirile cu reprezentanții poporului din Parlament și CNA-ul va fi mâine, din nou, vă pot da asta în scris, chemat la o întrevedere.

Noi avem miercuri la ora 12:30 întâlnirea săptămânală cu colegii parlamentari. Dacă veți dori să confirmați cu mine, mâine vă garantez că la ora 12:00 vom avea o solicitare oficială pentru liderii CNA să vină și să dea explicații în fața Comisiei de Cultură cu privire la toate acțiunile lor care sunt de-a dreptul scandaloase.

„Calomnie sistematică la adresa unui om nevinovat, Călin Georgescu”

Ei sunt plătiți de banii poporului, încă o dată, spun, funcționarii de la CNA, mulți dintre ei numiți politic, sunt plătiți din banii dumneavoastră, din taxe și impozite. Ei trebuie să slujească binele comun și interesul public, nu agendă de partid, și faptul că CNA-ul batjocorește, spuneam, prin acțiunile sale și tolerează sau chiar încurajează această calomnie sistematică la adresa unui om nevinovat, Călin Georgescu, este un om nevinovat.

Această instigare la tribalism și la ura colectivă, care n-are nimic de a face cu creștinismul, apropo de domnul Bănescu, care este și el în CNA, această, spuneam, stare de fapt la care asistăm, folosirea unui ton permanent sarcastic și derogatoriu la adresa lui Călin Georgescu, sacrificarea lui pe altarul acesta al idolilor publici, idolii bineînțeles Uniunii Europene fiind mai degrabă străini de Dumnezeul nostru al creștinilor, această situație în care ne aflăm, spun, nu de azi de ieri, este de-a dreptul scandaloasă și cerem ca cenzura care se practică de către CNA, disprețul organizat la adresa domnului Călin Georgescu, care, hai să ne gândim cu ce a greșit, a greșit că își apără familia, a greșit pentru că îl mărturisește pe Dumnezeu, a greșit pentru că își iubește poporul și națiunea din care face parte.

Astea-s lucruri de o perfectă normalitate. Deci, toate aceste chestiuni trebuie tranșate într-o ședință publică la care vă vom invita în cadrul comisiei de cultură, fără discuție.”, a declarat Mihail Neamtu la Realitatea Plus.