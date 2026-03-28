Minciuna lansată de Ghiță TV. Cum vrea să manipuleze poporul? Ninel Peia: „O manevră disperată a celor din umbră care vor să dezbine mișcarea suveranistă”

Sunt informații explozive despre televiziunea fugarului Ghiță. Se folosește încă o dată de televiziunea lui pentru a lansa atacuri mizere la adresa televiziunii poporului. De data aceasta, cu Alexandru Zidaru, zis și Makaveli.

Ninel Peia: „Pe Makaveli l-am cules de pe stradă. Era un om hăituit, inclusiv de justiție, de televiziune”

„Este limpede ca lumina zilei. Acest atac nu este doar rătăcirea unui om nerecunoscător, ci o manevră disperată a celor din umbră care vor să dezbine mișcarea suveranistă.

Se încearcă prin orice mijloace, chiar și prin astfel de mărturii false, fracturarea unității dintre grupul Pace întâi România și AUR. Vor să ne vadă certându-ne, să ne vadă slăbiți, dar vă spun clar, nimeni nu va reuși să distrugă singura alternativă reală pentru România.

Sunt în fața dumneavoastră cu sufletul deschis, nu doar ca senator, ci ca un om care crede cu tărie în iertare și în a doua șansă. Pe acest tânăr, Alexandru Zidaru, Makaveli, pe care mulți îl știți acum...eu l-am cules de pe stradă. Era un om hăituit, inclusiv de justiție, de televiziune, aflat la marginea societății. Un suflet pierdut. Crezul meu creștin m-a împiedicat să întorc privirea în altă parte.

L-am hrănit și i-am oferit demnitate atunci când nimeni nu-i dădea nicio șansă și nicio speranță. Am vrut să-l integrez, să-i arăt că există o cale prin muncă, dar m-am lovit de o realitate tristă. Acest băiat are doar opt clase. Legea este clară și nu mi-a permis să-l angajez consilier, oricât de mult visa el la această titulatură.

Pentru a-l ajuta să aibă o pâine, l-am angajat curier. Și, în același timp, i-am pus la dispoziție avocați care să-i curețe cazierul pătat de greşelile tinereţii. I-am şters trecutul, sperând că-i pot oferi un viitor. Şi când a început febra politică, anul trecut, în noiembrie şi decembrie, el a fost cel care s-a speriat de miza uriaşă. Mi-a spus clar: «Domnule senator, dacă nu mă retrag şi nu susţin tabăra suveranistă, suveraniştii mei», aşa a spus «mei», «mă vor numi trădător».

Retragerea lui a fost un act de supravieţuire pentru propria imagine, nu rezultatul vreunei presiuni. Tot el mi-a cerut un loc de muncă unde să câştige mai bine, dar cu opt clase... singura uşă deschisă a fost în lumea media. Domnul Maricel Păcuraru i-a întins o mână, oferindu-i un contract perfect legal la Realitatea Plus, tratându-l cu respect pe care puţini l-ar fi oferit.

Mai mult, prin acest contract perfect legal la Realitatea Plus, el a încasat un salariu oficial pentru emisiunile făcute, prin bancă, fiind foarte uşor de urmărit traseul fiecărui leu.

Este o dovadă clară că acele sume fanteziste pe care le invocă acum nu sunt decât invenţii.

Autorităţile pot verifica imediat ce a făcut cu banii încasaţi legal, iar minciunile se vor prăbuşi la prima expertiză financiară sau un simplu extras de cont. Și vedeți cum mă răsplătește astăzi, cu o poveste de ficțiune, demnă de cele mai joase scenarii. Să arunci cu noroi în omul care te-a ridicat...” , a declarat Ninel Peia , senator, grupul parlamentar PACE - Întâi România, exclusiv la Realitatea PLUS.