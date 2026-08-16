Actualitate· 2 min citire

Noi trageri Loto pe 16 august: Reporturi uriașe după ce joi s-au acordat premii de peste 55 de milioane de lei

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat16 aug. 2026, 09:11
SursăRealitatea.Net

Loteria Română organizează duminică, 16 august, o nouă serie de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Runda vine după un succes răsunător joi, 13 august, când s-au distribuit peste 22.000 de premii, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

Un bilet jucat într-o agenție modernizată din Oradea a adus cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. În valoare exactă de 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro), câștigul record a fost obținut la extragerea de joi, 13 august, cu o singură variantă simplă. Bilanțul total al rundei trecute a depășit 22.000 de câștiguri, însumând peste 55,14 milioane de lei oferite de Loteria Română.

Noua rundă de extrageri programată duminică, 16 august, vine cu premii suplimentate și reporturi consistente la toate categoriile de joc.

Sumele puse în joc duminică, 16 august

  • Loto 6/49: După acordarea Marelui Premiu, fondul de câștiguri pentru Categoria I a fost suplimentat direct cu 500.000 de lei.

  • Joker: Reportul la Categoria I ajunge la peste 3,87 milioane de lei (~738.400 €). La Categoria a II-a se pot câștiga peste 231.100 de lei, iar la Categoria a III-a peste 98.300 de lei.

  • Noroc: Este pus în joc un report cumulat de peste 3,94 milioane de lei (~751.800 €).

  • Noroc Plus: Suma cumulată depășește 644.200 de lei (~122.800 €).

  • Loto 5/40: La Categoria I reportul însumează peste 317.400 de lei, iar la Categoria a II-a peste 118.500 de lei.

  • Super Noroc: Se înregistrează un report de peste 361.500 de lei la Categoria I.

Alte premii importante acordate la ultima extragere

Biletul istoric de la Oradea marchează al doilea premiu de Categoria I adjudecat în acest an la Loto 6/49 și reprezintă o reușită pentru noua imagine a Loteriei Române, biletul fiind achiziționat dintr-o locație recent rebranduită.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bilete lotoextragere lotoextragere loto duminica

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe