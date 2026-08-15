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Economie· 2 min citire
Mulți pensionari nu știu asta: contribuțiile vechi pot aduce puncte în plus la pensie
Pensionari
Publicat15 aug. 2026, 16:56
Sursărealitatea.net
Românii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot beneficia de puncte suplimentare la calculul pensiei. Majorarea diferă în funcție de perioada și procentul contribuției și poate ajunge până la 28%, însă suma efectivă primită în plus nu este aceeași pentru toți pensionarii.
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