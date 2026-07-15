O ambarcațiune cu 19 persoane s-a scufundat lângă Alcatraz. Un mort și doi dispăruți în Golful San Francisco

O ambarcațiune de agrement cu 19 persoane la bord s-a scufundat marți după-amiază în apropierea insulei Alcatraz, din Golful San Francisco. O persoană a murit, alte două sunt date dispărute, iar 16 au fost salvate. Operațiunea de căutare continuă în apele reci și cu curenți puternici din zonă.
Ambarcațiunea a fost găsită aproape complet scufundată
Echipele de intervenție au găsit ambarcațiunea cu trei punți aproape complet scufundată, cu motorul încă pornit și cu scurgeri de combustibil în apă. Apelul la serviciile de urgență a fost făcut în jurul orei locale 15:30, iar primele informații indicau un incendiu la bord.
Autoritățile au precizat ulterior că nu există dovezi care să arate că focul ar fi provocat tragedia. Mai multe persoane au fost rănite după ce au căzut în apa rece, iar victima decedată era încă în viață în momentul în care a fost scoasă de echipele de salvare, însă a murit ulterior. Nici câinele aflat la bordul ambarcațiunii nu a supraviețuit, notează Apnews.com
Scafandri și elicoptere caută persoanele dispărute
Pompierii, Garda de Coastă și poliția din Oakland au mobilizat scafandri, elicoptere și 11 ambarcațiuni pentru a găsi cele două persoane dispărute. Toți supraviețuitorii au fost duși în portul Gashouse Cove Marina, iar trei dintre ei au ajuns la spital cu răni provocate de impactul cu apa.
„În acest moment suntem în plină operațiune de salvare”, a declarat șeful Departamentului de Pompieri din San Francisco, Dean Crispen.
Martorii au intervenit înaintea salvatorilor
Căpitanul unei ambarcațiuni turistice aflate în apropiere a povestit că un alt navigator l-a avertizat că o barcă părea să fie în flăcări. Când a ajuns la locul incidentului, focul se stinsese, însă ambarcațiunea se scufunda rapid, iar o parte dintre pasageri se aflau deja în apă.
Echipajul a aruncat veste de salvare și colaci plutitori pentru a-i ajuta pe oameni până la sosirea echipelor de intervenție. „A fost înfricoșător. Nu aș vrea să văd pe nimeni într-o asemenea situație”, a declarat căpitanul Aaron Anfinson.
Accidentul s-a produs aproape de insula Alcatraz
Ambarcațiunea s-a scufundat la aproximativ 550 de metri de insula Alcatraz, fosta închisoare federală devenită una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Statele Unite. Zona este cunoscută pentru curenții puternici, temperaturile foarte scăzute ale apei și vânturile intense, condiții care îngreunează navigația și intervențiile de salvare.
Autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale scufundării.