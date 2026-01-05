ONU avertizează după intervenția militară a SUA în Venezuela: „Dreptul internațional nu a fost respectat”

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis luni un mesaj dur.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis luni un mesaj ferm în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate, exprimându-și „profunda îngrijorare” față de modul în care Statele Unite au acționat în Venezuela. Potrivit acestuia, operațiunea militară americană, care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, ridică serioase semne de întrebare privind respectarea dreptului internațional.

Guterres a avertizat că acțiunea împotriva regimului de la Caracas riscă să creeze un precedent periculos în relațiile internaționale, subliniind că astfel de intervenții pot destabiliza nu doar Venezuela, ci și întreaga regiune.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea stabili în privința felului în care se desfășoară relațiile între state”, a declarat secretarul general, citat de CNN.

Acesta a reamintit că Venezuela se confruntă de ani de zile cu crize politice, economice și sociale severe, marcate de declin democratic și de un exod masiv al populației. În ciuda situației tensionate, Guterres consideră că escaladarea conflictului poate fi evitată, cu condiția ca statele să respecte normele internaționale.

„Dreptul internațional oferă instrumentele necesare pentru a aborda probleme precum traficul de droguri, disputele privind resursele sau încălcările drepturilor omului. Acesta este cadrul în care trebuie să acționăm”, a subliniat șeful ONU.

Reacția ONU vine în contextul în care tot mai multe state și organizații internaționale cer clarificări privind legalitatea operațiunii americane și consecințele acesteia asupra stabilității globale.