Peste 20 de persoane urmărite penal pentru furt de motorină de pe șantierele feroviare Brașov–Sighișoara. Procurorii au descoperit aproape 2 tone de combustibil furat

Peste 20 de persoane sunt cercetate penal de procurorii brașoveni, fiind suspectate că furau motorină din utilajele care lucrau pe șantierele de modernizare a căii ferate de pe tronsonul Brașov–Sighișoara. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit aproximativ 1,8 tone de motorină provenită din furturi, însă prejudiciul total nu a fost încă stabilit.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, începând din luna octombrie 2025, în zona şantierelor de modernizare a căii ferate de pe tronsonul Braşov-Sighişoara, existente în zona localităţilor Ormeniş şi Racoş, s-a constituit un grup infracţional organizat compus din cel puţin 8 membri, specializat în sustragerea şi comercializarea către terţi interesaţi a motorinei din utilajele care lucrau pe şantier”, se arată în comunicat.

„Grupul avea un mod de acțiune minuțios organizat, cu roluri clar stabilite: unii membri se ocupau de planificare, alții de furtul propriu-zis, depozitare sau identificarea cumpărătorilor”, au precizat procurorii. Anchetatorii au mai arătat că existau persoane din grupare care încercau să intervină asupra celor responsabili de prevenirea și depistarea acestor fapte.

Furturile erau comise printr-o metodă bine pusă la punct: utilajele vizate erau lăsate să funcționeze „la ralanti” ore întregi, perioadă în care erau trecute în registre drept timp de lucru, pentru a masca diferențele de consum. Cantitatea de motorină furată era apoi calculată ca diferență între consumul real și cel raportat. În timpul operațiunilor, alți membri asigurau paza, printre aceștia aflându-se și agenți de securitate.

Joi, anchetatorii au efectuat 23 de percheziții la domiciliile persoanelor implicate, iar 23 de suspecți au fost duși la audieri. Ulterior, 21 dintre ei au fost puși sub acuzare, iar 10 au fost reținuți. Vineri, procurorii au propus arestarea preventivă pentru 8 dintre cei reținuți, Tribunalul Brașov urmând să decidă măsurile ce vor fi luate în acest caz.